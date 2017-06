dpa

CDU-Fraktionschef hofft auf «Signal der Geschlossenheit»

Der Berliner CDU-Fraktionschef Florian Graf erhofft sich vom Landesparteitag der Union am Samstag ein Aufbruchsignal für den Bundestagswahlkampf. Bei dem Treffen will die CDU eine neue Führungsmannschaft mit mehr Frauen und jungen Leuten wählen. Die seit Dezember amtierende neue Vorsitzende Monika Grütters stellt sich erstmals zur Wiederwahl. Er erwarte «ein großes Signal der Geschlossenheit» und große Zustimmung für Grütters, sagte Graf der Deutschen Presse-Agentur. Heute sei die Hauptstadt-CDU in einer anderen Verfassung als nach der schweren Wahlniederlage im Herbst: Die Umfragen seien gut, die Partei habe sich personell neu aufgestellt und treibe die inhaltliche Auseinandersetzung voran. Bei der Bundestagswahl wolle sie stärkste Kraft werden.

