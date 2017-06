Merkel eröffnet Produktionshalle beim Pharmakonzern Takeda

Der japanische Pharmakonzern Takeda baut seine Produktion in Deutschland weiter aus - eine neue Produktionshalle für 100 Millionen Euro wurde nun von Kanzlerin Merkel offiziell in Betrieb genommen.

Oranienburg (dpa/bb) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Freitag die dritte Produktionshalle des japanischen Pharmakonzerns Takeda in Oranienburg bei Berlin eröffnet. In das Projekt waren rund 100 Millionen Euro investiert worden, dadurch entstanden 180 neue Jobs. 23 Millionen Euro steuerte dabei das Land Brandenburg zu.