Frauenrechtlerin Ates eröffnet Moschee für liberale Muslime

Die Frauenrechtlerin Seyran Ates eröffnet heute in Berlin eine Moschee für liberale Muslime. In der Rushd-Goethe-Moschee sollen Frauen und Männer gleichberechtigt beten und predigen. Die aus der Türkei stammende Rechtsanwältin und Buchautorin hat für ihr Projekt einen Raum in einem Anbau der evangelischen Johanniskirche im Stadtteil Moabit gemietet. Sie hofft aber mittelfristig auf ein eigenes Moschee-Gebäude.

Der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg erklärte, er plane Kooperationen mit der neuen Moscheegemeinde. Geschäftsführer Jörg Steinert sagte, Berlin brauchte «einen aufgeklärten Islam», der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität ausschließe.

Zeitgleich veröffentlicht Ates ein Buch mit dem Titel «Selam, Frau Imamin. Wie ich in Berlin eine liberale Moschee gründete». Darin legt sie ihre Beweggründe für ihr Moschee-Projekt dar. Sie schreibt, die Deutsche Islamkonferenz habe sich in die falsche Richtung entwickelt, als sie islamischen Verbänden wie der Türkisch-Islamischen Union (Ditib) die «Deutungshoheit über den Islam zugestanden» habe.

