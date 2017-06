Auto fährt bei Rot und erfasst Radfahrerin: Schwer verletzt

Eine Radfahrerin ist in Berlin-Baumschulenweg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ein 62-jähriger Mann fuhr nach ersten Erkenntnissen am Donnerstagmorgen auf der Köpenicker Landstraße bei Rot über eine Ampel. Dabei erfasste er mit seinem Wagen die von rechts kommende Radfahrerin. Die 34-Jährige erlitt durch den Zusammenprall schwere Kopfverletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.

Erst am Dienstagabend war ein Radfahrer in Berlin-Neukölln gegen eine abrupt geöffnete Autotür gefahren und am Folgetag an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat für Donnerstagabend eine Mahnwache an der Unfallstelle angekündigt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 15. Juni 2017 18:50 Uhr

Quelle: dpa

