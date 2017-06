dpa

Autofahrer rast auf gesperrter Spur: Schlechte Ausrede

Ein Autofahrer ist auf der A113 in Berlin auf einer gesperrten Spur an einer Polizeistreife vorbeigerast - und hatte eine eigenartige Begründung dafür parat. Er sagte, er habe in seinen Wagen eine Zündspule neu eingebaut und müsse nun ausprobieren, ob bei 150 km/h noch eine Fehlermeldung auftrete, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten hatten den 28-Jährigen am Donnerstag nahe der Ausfahrt Späthstraße angehalten. Ihn erwarten nun ein Bußgeld von 1200 Euro, zwei Punkte und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Letzte Änderung: Donnerstag, 15. Juni 2017 17:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen