dpa

Haftbefehl gegen mutmaßliche Serienbrandstifterin

Gegen eine mutmaßliche Serienbrandstifterin in Wittenberge (Prignitz) hat die Staatsanwaltschaft Neuruppin am Donnerstag Haftbefehl erlassen. Die 39-Jährige sei in die Justizvollzugseinrichtung Luckau gebracht worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Nord mit.

Zivilpolizisten hatten die Frau am Mittwoch dabei beobachtet, wie sie den Keller eines leerstehenden Hauses in Brand setzen wollte. In ihrer ersten Vernehmung räumte die Frau nur diese Tat ein. Bei der Wohnungsdurchsuchung wurden Kleidungsstücke, ein Handy, eine Fotokamera und Feuerzeuge sichergestellt. Haftbefehl wurde wegen Wiederholungsgefahr erlassen.

Seit Jahresanfang gab es in Wittenberge eine Serie von Brandstiftungen. Etwa 20 Mal war Feuer gelegt worden.

Letzte Änderung: Donnerstag, 15. Juni 2017 17:10 Uhr

