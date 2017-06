dpa

Herkunft der neuartigen Blaualgen im Tegeler See unklar

Nach dem Tod mehrerer Tiere durch Blaualgen im Tegeler See ist noch unklar, wo die neuartigen Bakterien herstammen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) sucht nach der Herkunft. An den Untersuchungen seien auch das Umweltbundesamt und Forscher der Freien Universität beteiligt, sagte eine Lageso-Sprecherin am Donnerstag. Untersuchungen hätten gezeigt, dass die im Tegeler See gefundene Art namens Tychonema besonders bei kühleren Wassertemperaturen gedeihe.

Die Blaualgen-Bakterien, die in den Vorjahren in Berliner Seen nachgewiesen wurden, vermehren sich hingegen vor allem bei sonnigem Wetter und hohen Wassertemperaturen. Sie traten vor allem im Hochsommer Ende Juli, Anfang August auf. Experten hatten sich daher über den Fund im Juni gewundert.

Vorige Woche hatte das Lageso die Blaualgen bei Routineuntersuchungen im Tegeler See nachgewiesen und anschließend eine vorsorgliche Badewarnung für das Gewässer ausgesprochen. Zuvor waren um den See mehrere Hunde und Wildtiere verendet, bei einigen wiesen Tierärzte inzwischen Blaualgen-Gift als Todesursache nach.

Letzte Änderung: Donnerstag, 15. Juni 2017 16:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen