Spandauer Meister-Coup «besonderes Highlight»

Die Wasserfreunde Spandau 04 wollen nach dem Gewinn des Meistertitels den eingeschlagenen Weg fortsetzen und international das Final Six in der Champions League erreichen. «Die Art und Weise, wie wir uns um den Jahreswechsel aus dem Loch herausarbeitet haben und miteinander umgegangen sind, war toll und hat echt Spaß gemacht», sagte Manager Peter Röhle, für den die Titelverteidigung «ein besonderes Highlight der langen Erfolgsgeschichte» war. Der Erfolg mit 3:1-Siegen im Playoff-Finale «Best of Five» gegen Waspo Hannover war für die Spandauer der 36. deutsche Meistertitel seit 1979.

Im Kader wird es laut Röhle einige personelle Veränderungen geben. Das Gros der Leistungsträger bleibe den Wasserfreunden aber erhalten - wie zum Beispiel Keeper Laszlo Baksa, Nikola Dedovic, Remi Saudadier, Lukas Gielen und die deutschen Nationalspieler Marko Stamm, Maurice Jüngling, Mateo Cuk und Marin Restovic. Den Verein verlassen wird nach zwei Jahren der Franzose Mehdi Marzouki, der ins russische Kasan geht. Moritz Oeler, seit 2006 bei Spandau, wechselt in die Schweiz.

Die Endspielserie gegen den Rivalen aus Hannover war mit großer Spannung von der gesamten deutschen Wasserball-Gemeinde erwartet worden. Am Ende habe der Faktor Teamwork den Ausschlag für den Rekordmeister gegeben, meinte Röhle: «Hannover ist stark auf einzelne Leute fokussiert, die es in den entscheidenden Momenten richten sollen und müssen. Bei uns gibt es 'mehr Team'.»

