dpa

U-Bahnhof Westhafen wegen Rauchentwicklung evakuiert

Der U-Bahnhof Westhafen und ein Zug der Linie U9 sind am Donnerstag evakuiert worden. Zuvor habe es im Bahnhof eine starke Rauchentwicklung gegeben, teilte die Feuerwehr mit. Grund für die Verrauchung war nach Angaben der BVG ein defekter Stromabnehmer am Zug. Ein offenes Feuer entdeckte die Feuerwehr bei der Überprüfung der U-Bahn nicht. Mit Atemschutzgerät und Feuerlöscher ausgestattet begleiteten vier Kameraden den Zug jedoch vorsorglich bis zum Bahnhof Zoo, wo er aus dem Dienst genommen wurde - zur Reparatur. Der Zugverkehr am Bahnhof Westhafen war für eine gute halbe Stunde unterbrochen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Letzte Änderung: Donnerstag, 15. Juni 2017 14:50 Uhr

