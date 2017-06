dpa

Herrenloser Koffer legt Verkehr am Alexanderplatz lahm

Erneut hat ein herrenloser Gegenstand in Berlin für Einschränkungen im Verkehr gesorgt. Der Auto- und Bahnverkehr am Alexanderplatz war am Donnerstagnachmittag wegen eines verdächtigen Koffers unterbrochen, teilte die Polizei mit. Auch der Fernverkehr war betroffen. Es stellte sich aber dann heraus: Der Inhalt des Fundstückes war ungefährlich. In ihm befand sich nur Wäsche, wie die Polizei mitteilte.

Am Mittag hatte die Polizei den Bereich an der Karl-Liebknecht-Straße zunächst für Passanten und Autos gesperrt. Spezialisten der Polizei untersuchten den Koffer mit einem Röntgengerät.

Unbeaufsichtigte Gepäckstücke führen in Berlin immer wieder zu aufwendigen Einsätzen der Polizei. Erst am vergangenen Samstag hatten Spezialkräfte nach stundenlangem Einsatz mit einem Roboter eine herrenlose Kühlbox in Spandau zerstört.

