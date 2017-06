Polizist schlichtet in Freizeit Schlägerei

Ein Polizist hat in Berlin-Mitte in seiner Freizeit einen betrunkenen Schläger überwältigt und den Kollegen übergeben. Der 33 Jahre alte Verdächtige habe sich am Mittwochabend gemeinsam mit einem 32-Jährigen mit zwei Männern geprügelt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zuvor soll der 33-Jährige «Heil Hitler» gerufen und so die Schlägerei provoziert haben. Der Polizist bemerkte den Streit, als er zufällig durch die Köpenicker Straße fuhr. Er wies sich als Polizist aus und forderte die Männer auf, auseinander zu gehen. Als sie das nicht taten, überwältigte er den alkoholisierten 33-Jährigen und hielt ihn bis zum Eintreffen der diensthabenden Beamten fest. Die ermitteln nun wegen Körperverletzung und des Verwendens verfassungsfeindlicher Kennzeichen. Verletzt wurde niemand.

Letzte Änderung: Donnerstag, 15. Juni 2017 14:32 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen