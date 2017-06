dpa

Obdachloser brutal überfallen: Vier Männer festgenommen

Ein schlafender Obdachloser ist in Berlin-Prenzlauer Berg brutal überfallen worden. «Die Angreifer traten und schlugen am Mittwochabend in einer Grünanlage am Syringenplatz auf den 24-Jährigen ein», sagte eine Sprecherin der Polizei. Sie raubten sein Handy und seine Geldbörse und flüchteten. Polizisten nahmen wenig später vier Männer im Alter von 41 bis 45 Jahren fest. «Sie hatten die Beute bei sich und stammen wohl ebenfalls aus dem Obdachlosenmilieu», so sie Sprecherin. Sanitäter kümmerten sich um den 24-Jährigen und brachten ihn ins Krankenhaus.

Letzte Änderung: Donnerstag, 15. Juni 2017 07:40 Uhr

Quelle: dpa

