Merkel bei Eröffnung der dritten Takeda-Produktionshalle

Oranienburg nördlich von Berlin ist ein Arzneimittel-Standort mit sehr langer Tradition. Jetzt steht eine weitere Vergrößerung an.

Oranienburg (dpa/bb) - Der japanische Pharmakonzern Takeda erweitert seine Produktion in Deutschland. An diesem Freitag soll im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine dritte Produktionshalle in Oranienburg nördlich von Berlin in Betrieb genommen werden. In die Erweiterung wurden rund 100 Millionen Euro investiert, wie das Unternehmen mitteilte. 180 neue Arbeits- und Ausbildungsplätze werden damit geschaffen.