dpa

«Einmal Natur mit Alles»: Berlin zeigt seine grüne Seite

Kräuter sammeln, Libellen beobachten oder Waldtiere entdecken - Berliner und ihre Gäste können an diesem Wochenende beim «Langen Tag der StadtNatur» die Hauptstadt von ihrer grünen Seite kennenlernen. Mehr als 500 Veranstaltungen an 150 Orten stehen nach Angaben der Senatsverwaltung für Umwelt auf dem Programm. Die Aktion findet bereits zum elften Mal statt. Das diesjährige Motto lautet «Einmal Natur mit Alles». Angeboten werden auch Nachtwanderungen, Kanutouren oder eine Abenteuerschatzsuche für Kinder. 26 Stunden lang finden die Führungen und Veranstaltungen am 17. und 18. Juni statt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 15. Juni 2017 06:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen