SEK-Einsatz nach Schuss im Gewerbegebiet

Berlin (dpa/bb) - Ein Schuss aus einem Fenster hat einen SEK-Einsatz in Berlin-Tempelhof ausgelöst. Anwohner hatten die Polizei am Mittwochabend gegen 21.50 Uhr informiert, dass jemand in der Teilestraße geschossen habe, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Da die Situation in dem Gewerbegebiet in der Nähe der Stadtautobahn A100 unklar war, rückten Beamte des Spezialeinsatzkommandos an. Sie stürmten die Wohnung und fanden eine Softairwaffe. Von dem Schützen fehlte jedoch jede Spur. Die Ermittlungen dauern an.

Letzte Änderung: Donnerstag, 15. Juni 2017 06:30 Uhr

Quelle: dpa

