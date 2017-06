dpa

60-Jähriger soll Geschäftspartner erschossen haben: Prozess

Weil er seinen langjährigen Geschäftspartner mit einem Schuss in den Hinterkopf getötet haben soll, muss sich ein heute 60-Jähriger aus Werder an der Havel von heute an vor dem Landgericht Potsdam verantworten. Die Anklage wirft ihm Mord vor. Den Ermittlungen zufolge soll sich der Mann zunächst unter Vortäuschung falscher Tatsachen 330 000 Euro von seinem langjährigen Geschäftspartner geliehen haben. Einige Monate später habe er das Opfer dann im Jahr 2009 in Tschechien getötet und die Leiche in einem Wald versteckt. Für den Prozess sind zunächst zehn Verhandlungstage bis Ende Juli anberaumt.

