60-Jähriger bestreitet Mord an Geschäftspartner

Eiskalter Mord aus Habgier? Das Landgericht Potsdam rollt einen inzwischen acht Jahre zurückliegenden Fall auf.

Potsdam (dpa/bb) - Am Potsdamer Landgericht hat der Mordprozess gegen einen Geschäftsmann begonnen, der 2009 seinen damaligen Geschäftspartner aus Habgier erschossen haben soll. Zum Auftakt erklärte der Anwalt des 60-Jährigen am Donnerstag, sein Mandant streite die Vorwürfe der Anklage ab. Die Leiche war 2009 in Tschechien in einem Waldstück entdeckt worden - stark verwest.