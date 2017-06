Wasserfreunde Spandau holen 36. Meistertitel

Der Rekordmeister Wasserfreunde Spandau 04 ist zum 36. Mal deutscher Wasserballmeister. Die Hauptstädter siegten in Hannover 12:8 und entschieden die Play-off-Serie mit 3:1 für sich.

Hannover/Berlin (dpa/bb) - Die Wasserfreunde Spandau 04 haben sich am Mittwoch im vierten Match des Best of Five-Finales um die 96. Deutsche Wasserballmeisterschaft ihren 36. Titel seit 1979 geholt. Mit dem 12:8 (4:1,4:3,2:3,2:1)-Sieg gegen Endspielgegner Waspo 98 Hannover landeten die Berliner auswärts den dafür nötigen dritten Sieg zum 3:1-Finalendstand.

In den Partien zuvor waren die Hauptstädter durch das Auftakt-11:5 in Hannover und das 12:11 nach Fünf-Meter-Schießen in Berlin mit 2:0 in Führung gegangen, hatten dann aber den «Matchball» zum Titel in eigener Halle an vergangenen Sonntag mit einer 12:14-Niederlage vergeben.