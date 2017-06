dpa

Regierender Bürgermeister Müller: Mitgefühl mit London

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat angesichts des Feuers in der Partnerstadt London die Anteilnahme der Hauptstadt-Bewohner ausgedrückt. «Unser Mitgefühl gehört den vielen Menschen, die zu Opfern dieser unausdenklichen Brand-Katastrophe geworden sind», erklärte Müller am Mittwoch. «Wir fühlen mit den Londonern, die im Ungewissen um das Schicksal ihrer Angehörigen sind oder die bereits wissen, dass sie durch die Katastrophe einen nahen Menschen verloren haben.» Ein derartiges Großfeuer in einem Hochhaus gehöre zum Schlimmsten, was einer Metropole zustoßen kann.

