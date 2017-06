dpa

100 000 Schmuggelzigaretten beschlagnahmt

Zöllner haben auf einem Rastplatz an der Autobahn 12 einen mutmaßlichen Zigarettenschmuggler mit 100 000 unversteuerten Kippen erwischt. Wie das Hauptzollamt Frankfurt (Oder) am Mittwoch mitteilte, geriet die Rückbank eines Autos ins Visier der Ermittler. Nach ein, zwei Handgriffen stießen sie dann kartonweise auf die illegalen Glimmstängel. Des Weiteren fanden sich am Montag weitere Stangen im ganzen Auto verteilt. Gegen den Fahrer wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.

Letzte Änderung: Mittwoch, 14. Juni 2017 17:30 Uhr

