Streit am Kottbusser Tor: ein Mann mit Schnittverletzungen

Am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg ist es am Mittwoch zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen. Dabei wurde ein Mann leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Schnittwunden konnten von Sanitätern behandelt werden. Laut der Zeitung «B.Z.», die als erstes über das Thema berichtete, soll einer der Beteiligten ein Messer gezückt und einen anderen am Oberschenkel verletzt haben. Die Beteiligten wurden von der Polizei vernommen, sagte der Sprecher. Die Hintergründe der Tat waren nach Angaben der Polizei zunächst noch unklar.

Am Kottbusser Tor gab es in den vergangenen Jahren so viele Taschendiebstähle, Überfälle und Drogendelikte, dass die Anwohner stark beunruhigt waren. Die Polizei verstärkte ihre Kontrollen.

