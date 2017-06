Rolls-Royce startet Triebwerksproduktion für Airbus A350

Der Triebwerkshersteller Rolls-Royce hat am Mittwoch bei Berlin die Produktion von Triebwerken für den Langstreckenjet Airbus A350 offiziell gestartet. Pro Woche sollen in Dahlewitz zwei der Antriebe fertiggestellt werden. Die Produktion ergänzt die Fertigung in Großbritannien. Erstmals stellt Rolls-Royce damit in Deutschland auch große Triebwerke her, bisher waren es Triebwerke für kleinere und mittlere Jets.

Beim offiziellen Produktionsstart sagte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD), alle wüssten um die Bedeutung des freien Handels und der Probleme mit dem Brexit. Die Bundesregierung wolle bei den Brexit-Verhandlungen die Wünsche der Firmen einbringen.

Rolls-Royce ist ein britisches Unternehmen, dass seit 1993 im brandenburgischen Dahlewitz aktiv ist. Dort arbeiten rund 2500 Menschen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 14. Juni 2017 13:50 Uhr

Quelle: dpa

