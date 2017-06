Neue Bahnpläne des Landes sorgen für Diskussionen

Das Land will ab 2022 mehr Züge im Land fahren lassen. Frankfurt und Brandenburg/Havel fühlen sich jedoch abgehängt.

Frankfurt (Oder)/Brandenburg/Havel (dpa/bb) - Auf der Regionalexpresslinie RE1 sollen ab dem Jahr 2022 mehr Züge fahren. Dies sei Teil der neuen Landesnahverkehrsplanung, sagte der Sprecher des Infrastrukturministeriums, Steffen Streu, am Mittwoch. Zuvor hatte die «Märkische Oderzeitung» berichtet. So sollen pro Stunde im Grundtakt drei statt bisher zwei Züge rollen.

Die Städte Frankfurt und Brandenburg/Havel empfinden den Vorstoß des Ministeriums aber als zementiert. «Das geht vollkommen am Bedarf vorbei», erklärte Frankfurts Stadtsprecher Martin Lebrenz. «Wir haben morgens 13 000 Einpendler und abends noch einmal so viele», unterstrich er. Sein Amtskollege in Brandenburg/Havel, Jan Penkawa, sprach sogar davon, dass beide großen märkische Städte damit vom Land abgehängt und mit Standortnachteilen konfrontiert würden. Etwa 20 000 Menschen nutzten von und nach Brandenburg/Havel täglich die Linie RE1. Schon jetzt sei die Situation unzumutbar, da die Züge völlig überfüllt seien. Dass jetzt die Oberzentren Brandenburg an der Havel und Frankfurt (Oder) ausgeschlossen werden sollen, sei «unhaltbar».