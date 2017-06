Frankfurt und Brandenburg verärgert über Bahnpläne des Landes

Auf der Regionalexpresslinie RE1 sollen ab dem Jahr 2022 mehr Züge fahren. Das geht aus Papieren des Infrastrukturministeriums zum neuen Landesnahverkehrsplanung hervor, die der Deutschen Presseagentur vorliegen. Die «Märkische Oderzeitung» (Mittwoch) hatte darüber berichtet. So sollen pro Stunde im Grundtakt drei zwei Züge rollen. Allerdings soll der Zusatzzug dem Bericht zufolge nicht auf der kompletten Strecke von Frankfurt über Fürstenwalde, Erkner, Berlin, Potsdam bis nach Brandenburg/Havel fahren. Angedacht sei, ihn nur zwischen Fürstenwalde und Werder/Havel fahren zu lassen.

«Das geht vollkommen am Bedarf vorbei», erklärte Frankfurts Stadtsprecher Martin Lebrenz am Mittwoch. «Wir haben morgens 13 000 Einpendler und abends noch einmal so viele», unterstrich er. Sein Amtskollege in Brandenburg/Havel, Jan Penkawa, sprach sogar davon, dass beide großen märkische Städte damit vom Land abgehängt und mit Standortnachteilen konfrontiert würden. Etwa 20 000 Menschen nutzten von und nach Brandenburg/Havel täglich die Linie RE1.