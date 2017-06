Piratenpartei entsetzt über menschenverachtenden Tweet

Per Tweet wird ein Angriff auf Polizisten gefeiert. Der Account wird einem Piraten-Politiker zugerechnet. Nun steht die Liste für die Bundestagswahl infrage.

Potsdam (dpa/bb) - Wegen eines menschenverachtenden Tweets erwägt die Piratenpartei in Brandenburg, ihre Liste für die Bundestagswahl zurückzuziehen. «Es ist in keiner Weise zu akzeptieren, wenn gefeiert wird, dass ein Mensch schwer verletzt wurde», sagte der Chef des Landesverbandes Brandenburg, Thomas Bennühr, am Mittwoch in einer Mitteilung. Die Partei könne nach derzeitigem Kenntnisstand einen einzelnen Kandidaten nicht von der Liste nehmen, aber womöglich die komplette Liste zurückziehen.