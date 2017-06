Linke: Demonstration der «Identitären Bewegung» blockieren

Linke Gruppen wollen an diesem Samstag gegen eine größere Demonstration der rechtsradikalen «Identitären Bewegung» protestieren. Geplant sind dabei von einigen Gruppierungen auch Blockaden. Es gibt mehrere Gegendemonstrationen an verschiedenen Stellen in Berlin. Die Strecke der Rechtsradikalen wurde von der Polizei noch nicht offiziell bekannt gegeben, weil die Gespräche noch laufen würden. Das Bündnis gegen Rechts geht davon aus, dass 600 bis 800 rechtsradikale Teilnehmer von Gesundbrunnen in Wedding bis zum Hauptbahnhof in Mitte laufen wollen. Angemeldet sind 1000 Teilnehmer.

Die Demonstration des Bündnis gegen Rechts beginnt am Samstag um 12.00 Uhr am Leopoldplatz in Wedding. Das teilte das Bündnis am Mittwoch mit.

Letzte Änderung: Mittwoch, 14. Juni 2017 12:00 Uhr

Quelle: dpa

