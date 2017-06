dpa

Radfahrer stößt gegen Autotür und stirbt

Ein Radfahrer ist in Berlin-Neukölln gegen eine abrupt geöffnete Autotür geprallt und tödlich verletzt worden. Nach dem Unfall am Dienstagabend auf der Hermannstraße starb der 55-Jährige am Mittwochmittag in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 50-Jähriger die Fahrertür seines geparkten Sportwagens unvermittelt geöffnet haben, so dass der Radfahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Bei dem Auto handelt es sich laut Polizei um ein Diplomatenfahrzeug. Der Radfahrer wurde schwer am Kopf verletzt.

In der vergangenen Nacht verletzte sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Neukölln. Der 55-Jährige befuhr gegen 23 Uhr die Hermannstraße in Richtung Kienitzer Straße. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll ein 50-Jähriger die Fahrertür seines geparkten Porsche Cayenne unvermittelt geöffnet haben, so dass der Radler nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und gegen die Tür stieß. Rettungskräfte brachten den 55-Jährigen mit einer schweren Kopfverletzung zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.

