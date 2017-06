dpa

Radfahrer prallt gegen offene Autotür

Ein Radfahrer ist in Berlin-Neukölln gegen eine offene Autotür geprallt und schwer verletzt worden. Der 56-Jährige war am Dienstagabend auf der Hermannstraße unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. In Höhe Kienitzer Straße kam er an einem parkenden Auto vorbei, dessen Fahrer gerade aussteigen wollte. Der Radfahrer konnte nicht ausweichen und stieß direkt gegen die offene Tür. Er wurde schwer am Kopf verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

