BMW baut neues Distributionszentrum im polnischen Slubice

Der Autohersteller BMW baut an der Oder im polnischen Slubice ein neues regionales Distributionszentrum. Von hier sollen nach Unternehmensangaben Händler und Niederlassungen in Ostdeutschland und Polen mit Ersatzteilen beliefert werden. 2018 soll das Zentrum seinen Betrieb aufnehmen. Baustart sei noch in diesem Jahr, sagte eine BMW-Sprecherin und bestätigte damit entsprechende Medienberichte.

Hintergrund sei die positive Geschäftsentwicklung an dem Standort, der auf der östlichen Oderseite gegenüber von Frankfurt/Oder liegt. Die Münchner rechnen hier mit weiterem Wachstum. Die BMW-Gruppe betreibt in Slubice bereits seit 2008 ein kleineres Center. Auch das neue Distributionszentrum soll von einem Logistikdienstleister unterhalten werden.

