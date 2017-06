Triebwerke für Airbus 350 künftig auch aus Deutschland

Großraum-Jets brauchen kräftige Motoren - und die kommen jetzt auch aus Dahlewitz bei Berlin. Denn die Auftragsbücher bei Rolls-Royce sind gut gefüllt.

Dahlewitz (dpa/bb) - Der Triebwerkshersteller Rolls-Royce hat am Mittwoch die Produktion von Triebwerken für den Langstreckenjet Airbus A350 in Deutschland offiziell gestartet. Pro Woche sollen in Dahlewitz bei Berlin zwei der Antriebe fertiggestellt werden. Die Produktion ergänzt die Fertigung in Großbritannien, wo bis zu fünf Triebwerke pro Woche montiert werden. Erstmals stellt Rolls-Royce damit auch in Deutschland Triebwerke für Großraumflugzeuge her, bisher wurden in Dahlewitz bereits Triebwerke für kleinere und mittlere Jets produziert.