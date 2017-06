dpa

Tarifverhandlungen für Zalando-Mitarbeiter in Brieselang

In den Tarifverhandlungen für die rund 1250 Mitarbeiter von Zalando in Brieselang (Havelland) will die Gewerkschaft nun Druck machen. Das Angebot der Arbeitgeber sei weit entfernt von den Forderungen der Arbeitnehmer, sagte die Verhandlungsführerin der Gewerkschaft Verdi, Erika Ritter, am Dienstag nach der ersten Runde. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Übernahme der Tarife des Einzel- und Versandhandels. Das bedeute einen Einstiegsstundenlohn von 11,71 Euro für einfache Lagerarbeiter. Die Arbeitgeber wollten an der jetzigen Entlohnung von 10,12 Euro pro Stunde festhalten, kritisierte Ritter. Zalando lehne auch die Forderung von einer Wochenarbeitszeit von 38 Stunden ab und wolle an der 40-Stunden-Woche festhalten. Die Verhandlungen werden am 7. Juli fortgesetzt.

