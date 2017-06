Mehr Menschen arbeiten in Berlin

Die Zahl der Arbeitnehmer ist in Berlin vergangenes Jahr stärker gestiegen als in allen anderen Bundesländern. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte, stieg ihre Zahl 2016 um 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, auf gut 1,6 Millionen. Es hatten auch mehr Menschen in der Hauptstadt reguläre Jobs: Die Zahl der geringfügig Beschäftigten ging um 1,4 Prozent zurück. Auch die Zahl aller Erwerbstätigen nahm zu (+2,7 Prozent). Zu dieser Gruppe gehören neben Arbeitnehmern auch Selbstständige, deren Zahl das vierte Jahr in Folge sank (-1,1 Prozent).

Die Zahl der Erwerbstätigen in Berlin steigt den Angaben zufolge seit zehn Jahren stetig an. Grund dafür ist neben sinkender Arbeitslosigkeit auch die seit Jahren wachsende Bevölkerung. Die Berliner Industrie- und Handelskammer bezeichnete die Zahlen als «Ergebnis eines anhaltenden Berliner Jobwunders».

Letzte Änderung: Dienstag, 13. Juni 2017 18:00 Uhr

Quelle: dpa

