Polizistin nahe München angeschossen: Polizei nimmt Anteil

Die Berliner Polizei hat im Fall der bei München angeschossenen Polizistin den bayerischen Kollegen ihr Mitgefühl ausgedrückt. «Wir hoffen mit Euch auf die Genesung Eurer schwer verletzten Kollegin», twitterte die Polizei am Dienstag in der Hauptstadt. Die Beamtin war bei einer Personenkontrolle am S-Bahnhof in Unterföhring am Morgen schwer verletzt worden. Die Frau wurde bei einem Schusswechsel am Kopf getroffen und lebensgefährlich verletzt.

Letzte Änderung: Dienstag, 13. Juni 2017 17:00 Uhr

Quelle: dpa

