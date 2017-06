Kurdisches Filmfestival in Berlin

Beim Kurdischen Filmfestival in Berlin werden Arbeiten von Regisseuren aus dem Irak, Syrien und der Türkei gezeigt. Bis zum 21. Juni sind bei dem Festival im Kino Babylon 28 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme zu sehen. Auch in Europa im Exil lebende kurdische Filmemacher werden ihre Filme vorstellen, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Eröffnet wird das Festival am Donnerstag mit dem Drama «Haus ohne Dach» von Soleen Yusef. Neben Filmvorführungen gibt es auch Diskussionen - unter anderem zum Thema ««Filmmakers at war» - kurdische Filmemacher/innen an den Fronten». In vielen der kurdisch besiedelten Regionen herrschten Krieg oder kriegsartige Zustände, so die Festivalmacher.

Letzte Änderung: Dienstag, 13. Juni 2017 16:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen