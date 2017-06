dpa

Grütters will Berliner CDU moderner und weiblicher machen

Die Berliner CDU muss nach Einschätzung ihrer Vorsitzenden Monika Grütters moderner und weiblicher werden. «Es geht mir darum, die Partei zu verjüngen, die Ost-Kreisverbände stärker einzubinden und mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen», sagte Grütters am Dienstag. Sie verwies darauf, dass auf der Vorschlagsliste für die Wahl des neuen Landesvorstands an diesem Samstag sehr viele Frauen sowie jüngere, unverbrauchte Bundes-, Landes- und Kommunalpolitiker seien. «Wenn es gut läuft, stellen Frauen die Hälfte der Mitglieder im neuen Präsidium und Vorstand», so Grütters. «Wer hätte das noch vor einigen Monaten gedacht.»

Bislang galt die Berliner CDU, die bei der Abgeordnetenhauswahl im vergangenen September eine verheerende Niederlage eingefahren hatte, eher als männerdominiert. Mit Grütters, die Kulturstaatsministerin im Kanzleramt ist, übernahm im Dezember erstmals eine Frau das Ruder.

