Brandenburg übergibt Vorsitz der Landtagschefs an Thüringen

Thüringens Landtagspräsident Christian Carius (CDU) übernimmt den Vorsitz der Deutschen Landtagspräsidentenkonferenz. Er löst damit die Brandenburger Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD) ab. Wie ein Sprecher des Thüringer Landtags am Dienstag mitteilte, übernimmt Carius den einjährigen Vorsitz im österreichischen Feldkirch (Vorarlberg), wo derzeit eine internationale Sonderkonferenz stattfindet.

Geladen sind die Präsidenten deutscher und österreichischer Landtage, des Bundestags und des Südtiroler Landtags. In Feldkirch diskutieren die Teilnehmer über die Entwicklung Europas und über Jugendprojekte, wie der Sprecher sagte. Konkrete Ziele der Präsidentschaft von Carius würden genannt, wenn Stark den Staffelstab in den kommenden Wochen an ihren Nachfolger übergibt. Der Termin sei noch nicht bekannt.