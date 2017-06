Grand Prix behinderter Leichtathleten als WM-Generalprobe

Ein Teil der Weltspitze der behinderten Leichathleten trifft sich am Wochenende beim World Para Athletics Grand Prix im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Gemeldet haben über 300 Sportlerinnen und Sportler mit Körper- und Sehbehinderungen aus 28 Ländern. An den Start des Meetings in Berlin gehen 22 Medaillengewinner der Paralympics in Rio.

Der «Berlin Open IPC Athletics Grand Prix» ist Generalprobe für die WM vom 14.-23. Juli in London und die Junioren-WM vom 3.-6- August in Nottwil/Schweiz. Weltrekorde werden vom lokalen Ausrichter mit 500 Euro Prämie honoriert.

Quelle: dpa

