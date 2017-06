dpa

Städte und Gemeinden sehen Kreisreform als gescheitert an

Brandenburgs Städte und Gemeinden sehen die umstrittene Kreisreform in ihrer jetzt geplanten Form als gescheitert an. «Das Ganze ist zu einem Reförmchen zusammengeschnurrt», kritisierte der Präsident des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg, Potsdam Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) am Dienstag.

Die geplante Neuordnung der Aufgaben zwischen Land und Kreisen greife viel zu kurz, sagte Jakobs weiter. Zudem würden zentrale Gründe wie der angenommene Bevölkerungsrückgang und sinkende Landeseinnahmen nicht mehr tragen.

Das rot-rote Kabinett hatte das Vorhaben am Montag verabschiedet, nun muss noch der Landtag zustimmen. Den Plänen zufolge soll Brandenburg von 2019 an aus elf Landkreisen und der kreisfreien Stadt Potsdam bestehen. Gegner wollen die Reform mit allen Mitteln verhindern.

Die Oberbürgermeister der neben Potsdam anderen kreisfreien Städte Brandenburg/Havel, Cottbus und Frankfurt (Oder) bemängelten, ihre Städte würden nicht gestärkt werden. Alle drei sollen nach den Plänen von Rot-Rot in angrenzenden Kreisen aufgehen. Sie bereiten bereits eine Klage gegen das geplante Gesetz vor.

