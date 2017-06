Rot-Rote Kreisreform bleibt weiterhin höchst umstritten

Die Regierung hat ihren Aufschlag zur Kreisreform gemacht. Nun ist das Parlament am Zug. Der Widerstand bleibt erbittert - auch außerhalb des Landtags.

Potsdam (dpa/bb) - Die konkretisierten rot-roten Pläne für eine Kreisreform in Brandenburg stoßen weiter auf großen Widerstand. «Jetzt ist klar, dass wir alle Kraft und Unterstützung in das Volksbegehren legen werden», sagte CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben am Dienstag. Kritiker der geplanten Neuordnung der Aufgaben und Zuschnitte der Kreise und kreisfreien Städte wollen bis zum Volksentscheid gehen, um das Vorhaben zu stoppen.