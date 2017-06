dpa

Taxifahrer in Friedrichshain ausgeraubt

Berlin (dpa/bb) - Ein Taxifahrer ist in Berlin-Friedrichshain von beraubt worden. Zwei Männer waren in der Nacht zum Dienstag mit einer Frau in den Wagen des 61-Jährigen gestiegen, wie die Polizei mitteilte. Als sie gegen 2.00 Uhr in der Proskauer Straße ankamen und bezahlen sollten, bedrohte einer der Männer den Taxifahrer. Weil er angab, ein Messer dabei zu haben, gab der Fahrer sein Geld raus. Das Trio flüchtete in Richtung Frankfurter Allee.

Letzte Änderung: Dienstag, 13. Juni 2017 09:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen