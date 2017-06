dpa

Vor Motorrad gerannt: Junge verletzt in Klinik

Ein elf Jahre alter Junge ist in Berlin-Lichtenrade von einem Motorrad angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, rannte das Kind am späten Montagnachmittag auf den Töpchiner Weg. Der 52 Jahre alte Biker konnte nicht mehr bremsen und fuhr den Jungen mit seiner Maschine an. Der Elfjährige wurde daraufhin auf die Fahrbahn geschleudert. Er kam in ein Krankenhaus.

