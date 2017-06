Berliner Zoo informiert über Panda-Transport

Noch in diesem Monat sollen die beiden chinesischen Pandas im Berliner Zoo ankommen. Wie der Flug abläuft, was die Tiere dabei zu Fressen bekommen - und vor allem, wann genau sie in der Hauptstadt landen, will der Zoo heute bekanntgeben. Zoo-Tierarzt Andreas Ochs und der Tiertransport-Experte der Lufthansa, Jörg Bodenröder, informieren über den tierischen VIP-Flug.

Ab Anfang Juli sollen die beiden Pandas Mengmeng und Jiao Qing für Besucher zu sehen sein. Vorher leben sie eine Weile im Innengehege der neuen Panda-Anlage. Zoo-Direktor Andreas Knieriem hatte das Pärchen gemeinsam mit dem Panda-Reservat Chengdu ausgesucht, in dem die Bären bisher leben.

Zur offiziellen Eröffnung der Panda-Anlage werden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Chinas Staatspräsident Xi Jinping erwartet. Derzeit gibt es in keinem deutschen Zoo Riesenpandas.

Letzte Änderung: Dienstag, 13. Juni 2017 01:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen