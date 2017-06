Bahn-Sicherheitsdienstbeschäftigte beraubt

Ein Unbekannter hat zwei Security-Mitarbeiter der Deutschen Bahn beraubt und verletzt. Er habe sie am frühen Montagmorgen in Berlin-Marienfelde angesprochen und um Hilfe gebeten, teilte die Polizei am Montag mit. Er bat sie, die Polizei zu alarmieren, da mehrere Männer ihm auflauern würden. Als einer der Angesprochenen zu seinem Diensthandy griff, schlug ihm der Unbekannte dieses aus der Hand. Beim Versuch, ihn an der Flucht zu hindern, wurde der 32-Jährige vom Täter ins Gesicht geschlagen. Auch der 56-jährige Kollege wurde zu Boden gestoßen. Beide Mitarbeiter erlitten leichte Verletzungen. Der Räuber konnte mit dem Handy fliehen.

Letzte Änderung: Montag, 12. Juni 2017 15:40 Uhr

Quelle: dpa

