Brandenburger Kabinett billigt Kreisreform

Seit Jahren wird über eine Kreisreform in Brandenburg diskutiert - jetzt hat die Regierung grünes Licht gegeben. Noch in diesem Jahr könnte der Landtag das Gesetz beschließen.

Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgs Landesregierung hat die seit Jahren umstrittene Kreisreform auf den Weg gebracht. Das Kabinett billigte am Montag in einer Sondersitzung den rund 900 Seiten umfassenden Gesetzesentwurf, der jetzt in den Landtag gehen soll. Damit wäre eine Verabschiedung noch bis Ende des Jahres möglich.