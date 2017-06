dpa

Ausstellung über Flüchtlinge in historischem Aufnahmelager

Im einstigen Notaufnahmelager Marienfelde widmet sich eine Sonderausstellung den Flüchtlingen der jetzigen Zeit. Sie befasst sich damit, wie sie in Deutschland angenommen und aufgenommen werden - und soll einen Einblick in deren Lebensrealität vermitteln, wie die Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde am Montag mitteilte. Menschen aus Syrien, Afghanistan oder dem Iran seien dafür interviewt worden. Die Schau heißt «Nach der Flucht - Wie wir leben wollen». Sie ist ab Mittwoch bis August kommenden Jahres zu sehen.

In dem historischen Notaufnahmelager, in dem früher Flüchtlinge aus der DDR aufgenommen wurden, leben nach Angaben der Erinnerungsstätte heute etwa 700 Flüchtlinge aus 19 Ländern.

Letzte Änderung: Montag, 12. Juni 2017 14:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen