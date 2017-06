Verdächtige Kisten in Tram: Warschauer Straße gesperrt

Wegen eines verdächtigen Gegenstandes ist der Auto- und Bahnverkehr an der Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain am Montag unterbrochen worden. In der Straßenbahn M10 standen an der Endhaltestelle «verdächtige Metallkisten», wie die Polizei mitteilte. Die Polizei sperrte den gesamten Bereich ab. Auf der Warschauer Straße durften zwischen dem Spreeufer und der Revaler Straße am RAW-Gelände keine Autos mehr fahren. Die Kriminalpolizei schickte ihre Sprengstoffexperten.

Quelle: dpa

