Entwarnung: In verdächtigen Kisten in Tram war Werkzeug

Im Fall verdächtiger Kisten in der Straßenbahn M10 gibt es Entwarnung: In ihnen sei nur Werkzeug gewesen, teilte die Polizei per Twitter mit. Die Metallkisten waren mit Wasserdruck geöffnet worden, Entschärfer hatten sich den Inhalt danach genauer angeschaut. Wegen des Fundes war der komplette Verkehr an der Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain unterbrochen worden - für S-Bahnen, Busse, Straßenbahnen, U-Bahnen, Autos und Fußgänger.

Die Polizei sperrte den gesamten Bereich ab. Auf der Warschauer Straße durften zwischen dem Spreeufer und der Revaler Straße am RAW-Gelände keine Autos mehr fahren. Auch einige Häuser wurden evakuiert. Bewohner und dort arbeitende Menschen mussten die Räume verlassen. Die S-Bahnen der Linien S5, S7, S75 hielten nicht an der Warschauer Straße, wie die Bundespolizei mitteilte. Auch der Straßenbahnverkehr war beeinträchtigt.

Zuletzt kam es auch wegen der Terrorangst immer wieder zu größeren Absperrungen wegen vergessener Koffer oder Kisten. Die Polizei geht in solchen Fällen auf Nummer sicher und schickt ihre Sprengstoffexperten, um die Fälle zu klären.

Letzte Änderung: Montag, 12. Juni 2017 16:30 Uhr

Quelle: dpa

