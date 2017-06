Bombenalarm wegen verdächtiger Kisten: Nur Werkzeug drin

Weder Straßenbahnen noch Busse, S-Bahnen und U-Bahnen dürfen fahren - auch Autos nicht. Verdächtige Kisten in einer Straßenbahn haben rund um die Warschauer Straße ein Verkehrschaos ausgelöst.

Berlin (dpa/bb) - Zwei verdächtige Metallkisten in einer Straßenbahn der Linie M10 haben an der Warschauer Straße Bombenalarm ausgelöst. Der komplette Verkehr wurde dort am Montag wegen des Polizeieinsatzes unterbrochen. Nach reichlich vier Stunden gab es Entwarnung in Friedrichshain: In den Kisten fanden die Entschärfer nur Werkzeug.