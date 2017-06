dpa

Müller: Volker Ludwig gehört zu Vätern des Kinder-Theaters

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat dem Gründer des Grips-Theaters, Volker Ludwig, zum 80. Geburtstag gratuliert und dessen Verdienste gewürdigt. «Volker Ludwig gehört zu den Vätern des Kinder-Theaters in Deutschland und hat das Grips in Berlin zu einem einzigartigen Erfolg geführt», sagte Müller am Montag. «Viele, die heute erwachsen und bis heute theaterbegeistert sind, verdanken einen Teil ihrer kulturellen Erziehung seinem Grips-Theater. Dieses Theater ist eines der bleibenden Ergebnisse der Bewegung von 1968.»

Das Kinder- und Jugendtheater in Deutschland verdanke dem Grips-Theater über Jahrzehnte hinweg wichtige Impulse, hob Müller hervor. ««Linie 1» gehört zu den international erfolgreichsten deutschen Musicals, und es erzählt auf charmante Weise auf den Bühnen der Welt von unserem Berlin», so Müller. «Diese Werbung für Berlin wird mit dem Namen Volker Ludwig verbunden bleiben. Sie ist unbezahlbar.» Volker Ludwig feiert an diesem Dienstag seinen 80. Geburtstag.

