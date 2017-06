dpa

Tausende Schüler wiederholen Mathe-Prüfungen für das Abitur

Potsdam (dpa/bb) - Tausende Schüler haben am Montag in Brandenburg die Mathematik-Prüfungen für ihr Abitur wiederholt. Diese begannen um 9.00 Uhr und sollten rund viereinhalb Stunden dauern, wie das Bildungsministerium mitteilte. Hintergrund ist eine Panne: Im ersten Anlauf waren Logarithmus-Themen abgefragt worden, die in vielen Schulen gar nicht unterrichtet worden waren. Nach massiven Beschwerden hatte das Ministerium rund 6000 Abiturienten angeboten, die Prüfung wiederholen zu dürfen. Rund 2600 Schüler wollten davon Gebrauch machen. Ursache der Panne sind Missverständnisse der Lehrer, was sie genau zu unterrichten haben.

